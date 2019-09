La Tournée des grands ducs : une invitation à découvrir les alcools d'ici

Destination Beauce et cinq de ses alliés, issus de l’agrotourisme ayant développé des produits alcoolisés, sont fiers de convier la population et les visiteurs à la 1re édition de la Tournée des grands ducs, qui se tiendra le 19 octobre prochain.

En effet, Le Verger et Cidrerie les Roy de la pomme de Saint-Georges, La Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric), le Verger à Ti-Paul Cidrerie et Tarterie de Saint-Elzéar, le Vignoble de la Cache à Maxime de Scott et Frampton Brasse de Frampton seront les entreprises visitées lors du premier circuit du genre dans la région. Les passagers s’étant procurés leur laissez-passer auront la chance de faire la dégustation des produits alcoolisés de ces entreprises, de même que de produits alimentaires, visiteront les installations et bénéficieront d’un transport animé tout au courant de la journée.

Une initiative de Destination Beauce

L’idée de cette tournée est en totale concordance avec un des objectifs de la Planification stratégique 2017-2020 de Destination Beauce, soit de faire rayonner la diversité de l’offre touristique de la région auprès des visiteurs, mais aussi auprès des Beaucerons eux-mêmes.

De plus, il s’agit d’une occasion hors pair de mettre en valeur les nouveaux produits alcoolisés de la région (2/5 ayant moins d’un an), de promouvoir l’achat local, en plus de permettre aux Beaucerons d’en apprendre davantage à bord de l’autobus concernant les activités automnales disponibles dans la région.

Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce mentionne :

« Il y a actuellement une réelle tendance pour les voyages gastronomiques, les gens sont à la recherche de nouveautés, mais souhaitent également acheter local. Notre offre est grandissante en Beauce et il va de soi, pour nous, de faire rayonner nos alliés et les faire connaitre par les gens d’ici. »

Cette journée sera donc l’occasion pour les citoyens inscrits de découvrir ou redécouvrir l’offre diversifiée de ces entreprises agrotouristiques et de partager à leur entourage leurs découvertes quant à la qualité de ces nouveaux produits.

Horaire de la Tournée

9 h 00 – Départ de l’autobus au parc-des-Rapides-du-Diable à Beauceville

9 h 30 – Verger et cidrerie les Roy de la pomme de Saint-Georges

11 h 15 – La Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric

12 h 45 – Le Verger à Ti-Paul, cidrerie et tarterie de Saint-Elzéar

14 h 20 – La Cache à Maxime de Scott

16 h 10 - Frampton Brasse de Frampton

18 h 00 – Retour de l’autobus au parc-des-Rapides-du-Diable, Beauceville

Les gens souhaitant participer à la Tournée des grands ducs doivent réserver leur place obligatoirement soit sur le site https://lepointdevente.com/billets/tourneedesgrandsducs ou par téléphone au 418 386-4499, poste 2905.

Pour plus d’information et découvrir le portrait des cinq entreprises, consultez l’événement sur la page Facebook La Tournée des grands ducs et sur destinationbeauce.com.

Une offensive Web - #TournéeDesGrandsDucs

Tout au long de la journée, les participants seront invités à partager leurs découvertes, leurs expériences et leurs rencontres sur les médias sociaux en utilisant le #TournéeDesGrandsDucs.