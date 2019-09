Partage au masculin invite les hommes à son nouveau café-discussion mensuel

Partage au masculin tiendra son prochain café-discussion mensuel, le jeudi 3 octobre prochain, à 19 h, au local de l'organisme.

L’homme moderne, après la révolution féministe, a eu à redéfinir son identité et ses rôles, au sein du couple et dans sa famille. À peine débarrassé du rôle de pourvoyeur matériel de sa famille, qui lui collait à la peau depuis si longtemps, voilà que la culture populaire voudrait faire de lui un pourvoyeur de plaisir sexuel, ne lui accordant de la valeur que dans sa capacité ou non à mener la femme à l’extase.

« Il est impressionnant de voir le nombre de chroniques véhiculées sur les réseaux sociaux, proposant des techniques pour que la femme atteigne le 7e ciel. Après avoir lu ces modes d’emploi, il est inévitable que le degré d’attente envers les performances sexuelles des hommes augmente », écrivait Bianka Champagne, dans une chronique parue il y a quelques années.

Ce sujet avait été très apprécié en 2015, lors d’un café-discussion. Partage au masculin a décidé de le reprendre cette année, juste pour voir comment les choses ont évolué depuis. Ce café-discussion sera animé par Michel Roy.

Cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont acceptées.

Pour information, appelez au 418 228-7682 ou visitez le site Internet www.partageaumasculin.com.