Les élèves du comité de l'environnement de l'École Jésus-Marie passent à l'action

Dans le cadre de la mobilisation mondiale pour le climat, les élèves du comité de l’environnement de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont choisi de passer à l’action en organisant la toute première Foire d’achat local de l’EJM. Cette foire a eu lieu le vendredi 27 septembre.

Pour l’occasion, des producteurs locaux ont été invités à venir présenter une variété impressionnante de produits de la région afin de sensibiliser les élèves à l’importance d’encourager le commerce de proximité. Le comité de l’environnement tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à l’événement et, plus particulièrement, la dizaine de producteurs qui ont généreusement donné de leur temps, faisant de cet événement un succès :

Douceurs des Appalaches

Verger l’Argousière

Little Market - Maison d’enseignement Let’s Go!

Érabeauce

Éco-Pads

La Miellerie de Sophie

Les jardins de Jean-Christophe

Ferme Bonne Création

Les Potagers de la Loup

La Pralinière

Karitek Cosmétiques

Avec le succès obtenu, la Foire d’achat local EJM devrait être de retour encore l’an prochain.