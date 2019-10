Les policiers de la SQ ont participé à des activités de sensibilisation

Les policiers de la Sûreté du Québec ont participé la semaine dernière à différentes activités avec les citoyens de la région.

Les représentants de la Sûreté du Québec ont participé le 26 septembre à une activité sur la prévention du suicide et de l’application des lois en matière d’entreposage des armes à feu dans un magasin de chasse et pêche à Saint-Camille. Sur place, les citoyens ont pu rencontrer les représentants de la Sûreté du Québec, de l’organisme Partage au Masculin et du CISSS de Chaudière-Appalaches. Près de soixante personnes se sont présentées sur les lieux et une trentaine de pontets de sécurité ont été distribués gratuitement.

Le samedi 28 septembre, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont participé à la journée des services d’urgence qui s’est tenue à l’île ronde à Beauceville. La population était invitée à se rendre sur les lieux afin de rencontrer les représentants des différents services.