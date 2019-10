Un soutien financier de 35 799 $ pour le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin

Le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin recevra pour les deux prochaines années un soutien financier de 35 799 $ de l’Appui Chaudière-Appalaches pour son nouveau projet Au fil des saisons.

Cette subvention contribuera à offrir un nouveau programme de soutien aux proches aidants par l’entremise d’une série de cinq ateliers, animés par une intervenante, dans le but de les outiller et de leur offrir un espace de partage de leurs expériences.

Une clientèle nouvelle

Offrant des services aux proches aidants d’aînés depuis plusieurs années, le Centre d’action bénévole souhaitait élargir son offre de service pour répondre plus adéquatement à la diversité de sa clientèle.

« Il y a bien sûr des proches aidants, principalement des époux et des épouses, qui sont à la retraite et peuvent se joindre au groupe de soutien que nous offrons en journée. Par contre, de plus en plus, les proches aidants sont des enfants prenant soin de leurs parents vieillissants, ce qui fait qu’ils sont encore bien souvent sur le marché du travail. Nous trouvions nécessaire d’ajouter des séances de soutien en soirée pour leur permettre de recevoir l’aide dont ils ont besoin », a précisé Mme Brigitte Lessard, directrice générale du Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin.