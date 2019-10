Un montant de 12 090 $ amassé lors de la soirée-bénéfice « Je donne ma fête! »

C’est ce vendredi 4 octobre qu’avait lieu la 3e édition de la soirée-bénéfice Je donne ma fête!, à la Cage - Brasserie sportive de Saint-Georges.

Organisé par M. Mario « Poker » Roy et M. Bernard Gilbert de la Cage-Brasserie sportive, l'événement avait pour objectif d’amasser des fonds pour l’organisme Le Sillon.

À compter de 17 h 30, un souper était offert aux participants, et ce, pendant toute la soirée. Animation, musique, tirage de prix de présence et vente aux enchères faisaient aussi partie du programme de cet événement-bénéfice. Les gens présents couraient aussi la chance de gagner 1500 $ en crédits voyage.

L’événement affichait complet déjà peu avant la tenue de celui-ci. Au total, ce sont 250 personnes qui ont assisté à la soirée, comme l'a confirmé Catherine Cliche, directrice générale du Sillon.

Mario Roy et les membres du Sillon s'accordaient d'ailleurs pour dire que l'événement connaissait un beau succès, celui-ci prenant de l'ampleur à chaque édition.

« Même, on a dû refuser 25 places que Bernard (Gilbert) a dit », a indiqué l'organisateur.

Un résultat qui dépasse largement les attentes

Pour cette soirée, celui-ci espérait bien amasser un montant supérieur aux éditions précédentes et atteindre le cap des 6000 $ amassés.

Non seulement cet objectif a-t-il été atteint, mais l'événement a permis cette année de réunir un montant de 12 090 $. Rappelons qu'en 2016 et 2017, l’événement avait permis de recueillir les montants respectifs de 3750 $ et de 4400 $.

Le conseil d’administration ainsi que l’équipe du Sillon tiennent sincèrement à remercier la grande implication des deux organisateurs. Ils tiennent également à remercier tous les commanditaires et tous les gens ayant participé de près ou de loin à l’événement.

Atmosphère animée, gens impliqués et objectif atteint, cette 3e édition de la soirée-bénéfice Je donne ma fête! a une fois de plus été une réussite, et ce, pour une bonne cause.