Un nouvel équipement pour faciliter les déplacements des patients en réadaptation

Les usagers de l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) de Beauceville pourront désormais compter sur un verticalisateur, afin de faciliter leurs déplacements.

Grâce à un don de 1500 $ de la Caisse Desjardins de la Chaudière et de la région de Thetford, la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches a pu faire l’acquisition d’un verticalisateur.

Le verticalisateur permet de transférer un patient aux jambes ou aux bras affaiblis de son fauteuil roulant à une chaise, par exemple, et ce, de manière sécuritaire.

« Ça permet de mettre l’usager en action. À partir du moment où on est debout, on va aller travailler les membres inférieurs, les muscles du tronc et l’équilibre, donc de reprendre plus vite des capacités pour atteindre plus rapidement ses objectifs de réadaptation », explique une spécialiste de l’URFI.