Un nouveau service pour aider les aînés dans la région

Dès le mardi 8 octobre 2019, les personnes vivant en résidences privées pour aînés (RPA) ont accès aux services du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de Chaudière-Appalaches pour les soutenir lorsqu’elles rencontrent des difficultés en lien avec leur bail. Le CAAP est prêt à recevoir leurs appels, à les accueillir ou à aller les visiter afin de les aider à régler tout litige en matière de baux. Il pourra leur donner une information objective, les aider à organiser une rencontre avec leur propriétaire afin de trouver une entente ou, ultimement, les accompagner à la Régie du logement.

« Cette journée marque un tournant pour les résidents des RPA. Avoir un conseiller d’un CAAP à leurs côtés va permettre de rééquilibrer d’une certaine façon les forces en présence, mais aussi de donner aux aînés confiance en eux-mêmes et en leur capacité d’agir. Les personnes peu entourées seront moins isolées et les autres disposeront d’un appui supplémentaire pour faire respecter leurs droits ou ceux de leur proche. C’est un grand pas vers la bientraitance des aînés », a déclaré Lyne Grenier, directrice générale du CAAP – Chaudière-Appalaches.

Grâce à leur approche empathique, leur capacité d’écoute et leur volonté d’être présents auprès des personnes du début à la fin du processus, les conseillers vont pouvoir les soutenir tout en respectant leurs choix et leur autonomie.

« Nous tenons vivement à remercier Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, pour sa confiance et pour le soutien financier conséquent qu’elle nous a apporté pour mettre en place ce nouveau service. », a ajouté Annik Lacasse, présidente du conseil d’administration du CAAP – Chaudière-Appalaches.

Le lancement officiel de ce nouveau service a eu lieu ce mardi, 8 octobre, à Québec, en présence de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, et de Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, des membres de la Fédération des CAAP et de partenaires. Rappelons que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a accordé aux CAAP et à la FCAAP une somme de 3,2 M$ sur trois ans afin qu’ils puissent soutenir les locataires des RPA.