Pierre Lavoie présentera une conférence à la polyvalente de Saint-Georges

L’athlète de renommée internationale, Pierre Lavoie, s’est associé à Formation PRH afin de présenter une série de conférences sous le thème Les mêmes chances pour tous de se développer : valoriser l’unicité de chaque enfant. Le conférencier sera de passage à la polyvalente de Saint-Georges, le mercredi 23 octobre prochain, à 18 h 30.

Avec cette série de conférences, les instigateurs du projet, Formation PRH, s’adressent aux parents, enseignants et intervenants qui œuvrent auprès des enfants et des jeunes dans le but de promouvoir des attitudes favorisant le développement de leur personnalité propre et leur épanouissement.

« Il n’y a pas deux êtres humains semblables et nous avons à aider l’enfant à dégager sa spécificité pour qu’il soit en mesure d’enrichir la société de ses dons spécifiques », a déclaré d’entrée de jeu Lorraine Roy, de Formation PRH.

La rencontre entre Pierre Lavoie et Formation PRH pour la mise en place de ce projet a été déterminante, alors qu’au cours des deux dernières années, une campagne PRH se déroulait sous le thème Au cœur de notre société, des enfants à faire grandir, dans le secteur de l’éducation.

Une implication qui mise sur l'inclusion

Cette tournée de conférences sera donc axée sur l’unicité, mais également sur l’inclusion des enfants. Pierre Lavoie mise d'ailleurs sur l'inclusion et en parle depuis longtemps, prônant l’action et la recherche de solutions, comme c’est le cas avec l'événement de la Grande marche, qui en compte maintenant 101 au Québec.

« C’est un événement inclusif, sans chronomètre, sans kilomètres, sans jugement, sans évaluation, sans stigmatisation », a-t-il évoqué.

Il affirme que l’inclusion permet une société en meilleure santé. Et ce qui lui plaît dans l’approche du programme PRH, c’est que chaque enfant est différent. Toutefois, l’écosystème actuel n’est pas toujours adéquat, selon lui, pour le bien-être des jeunes.

« Le système doit s’adapter à chaque jeune, et non l’enfant s’adapter au système », a affirmé Pierre Lavoie.

Permettre à l’enfant de découvrir sa couleur

Selon lui, le système devrait s’assurer que chaque enfant puisse s’épanouir et soit en mesure de découvrir sa couleur. Respecter les normes n’aidera pas l’enfant, toujours selon l’athlète et conférencier, à atteindre cet objectif.

« Je ne suis pas sûr que ça aide tout le monde. Est-ce qu’on adaptera la sphère pour entrer dans un autre endroit ou on demandera à la sphère de pouvoir devenir carré? C’est là le problème, on doit s’adapter aux enfants », a-t-il poursuivi .

Il a fallu plusieurs années à Pierre Lavoie avant que celui-ci ne découvre sa vraie couleur.

« Je pensais que c’était le sport, mais ce n’était pas ça. Je la révélerai dans ma conférence, donc j’invite les gens à venir la voir, à venir la découvrir. C’est une couleur qu’on peut percevoir, mais moi, je l’ai découverte, j’avais 44 ans ».

Un projet mobilisateur

Formation PRH, une école de formation et de recherche offrant une pédagogie innovante axée sur le développement du potentiel de chaque personne, souhaite mobiliser plus de 1000 personnes dans le cadre de cette association avec Pierre Lavoie.

En plus de Saint-Georges, la série de conférences s’arrêtera dans six autres villes du Québec, soit Saint-Jérôme, Saint-Félicien, Jonquière, Baie-Comeau, Montréal et Québec. Les billets pour la conférence sont actuellement en vente à l’adresse www.formationprh.ca. La conférence sera gratuite pour les jeunes de 6 à 17 ans accompagnés d'un adulte.