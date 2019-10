Le Ranch Bo Soleil en aide aux jeunes de la Résidence de réadaptation en communauté

Le Ranch Bo Soleil de Saint-Bernard, accueille depuis cinq ans des jeune provenant de la Résidence de réadaptation en communauté (RRC) La Traversée du CISSS de Chaudière-Appalaches. Les propriétaires Marine Rhéaume et Martin Drouin offre à ces usagers de vivre un stage d’été sur leur ferme.

Ils apprennent à travailler avec les animaux : les nourrir, les brosser, entretenir les boxes, en plus de s’occuper des enfants qui fréquentent le camp de jour. Ces jeunes filles sont âgées entre 12 et 18 ans et vivent des difficultés soit sur le plan familial, scolaire ou relationnel.

Depuis deux ans, une jeune fille participe à ces stages.