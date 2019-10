EnBeauce.com était sur place pour l'ouverture de la SQDC de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

C’était jour d’ouverture officielle de la Société québécoise de cannabis (SQDC) de Saint-Georges aujourd’hui.

De tous les âges et de toutes les classes sociales, une trentaine de personnes étaient rassemblées devant l’établissement, situé au 10730, boulevard Lacroix, peu avant l’ouverture.

D’une surface d’environ 2000 pieds carrés, la SQDC est installée dans le bâtiment où se trouvait la Cardio féminin et sera ouverte selon l’horaire normal d’opération, soit du lundi au vendredi, de 10 h à 21 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h.

Si les gens n’étaient pas aussi nombreux qu’à l’ouverture de la succursale de Québec notamment, ceux-ci se sont montrés généralement satisfaits. Les clients présents ont trouvé facilement ce qu’ils cherchaient, dirigés par un personnel bien informé. Certains mentionnaient également qu’ils s’attendaient à ce que les produits soient de meilleure qualité.

« C’est parfait. Le monde nous explique comme il faut. C’est "number one". Je pense que [la venue d’une succursale de la SQDC à Saint-Georges], c’est grandement apprécié, parce qu’il y a beaucoup de consommateurs », a indiqué l’un d’eux à sa sortie.

Principalement de Saint-Georges, certains clients étaient venus de Thetford à cette occasion. Plusieurs étaient également présents lors de l’ouverture des succursales de Québec et de Lévis.