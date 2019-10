Patricia Paquin donnera une conférence pour les femmes en Beauce!

Dans le cadre de la soirée VIP Elle & Cie, organisée le 2 novembre prochain au profit de l’organisme Havre l’Éclaircie, la Cache du golf de Beauceville sera l’hôte de la conférence On peux-tu juste avoir du fun? présentée par la comédienne, animatrice et conférencière, Patricia Paquin.

Pour une première fois cette année, l’équipe des Complices productrices de souvenirs, en charge de l’organisation de l’événement, s’associe avec Havre l’Éclaircie afin d’amasser des fonds pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Cet événement vise à offrir aux femmes de la région une grande soirée leur étant entièrement dédiée pour sortir entre filles, décompresser, se faire gâter ou juste pour avoir du fun!

Dans une ambiance chic et chaleureuse, les invitées seront accueillies à compter de 19 h pour le cocktail d’ouverture. En plus des consommations et bouchées qui leurs seront servis, les huiles essentielles Fleur de vie et la savonnerie Histoire de bulles seront sur place afin d’offrir des ateliers de découvertes aux femmes. Dès 20 h, la conférence de Patricia Paquin débutera avant de laisser place vers 21 h 30 au groupe de musique Beauty & the Beat Band. Le groupe et sa chanteuse vedette Chloé Doyon, participante à La voix 6, seront sur place pour faire danser et chanter les femmes grâce à leur vaste répertoire alliant musique pop et rock.

Dans l’optique de faire vivre une expérience VIP à chacune des invitées, celles-ci repartiront avec un sac cadeau comprenant plusieurs produits offerts généreusement par les différents partenaires de l’événement, qui sont toutes, des entreprises fondées par des femmes.



Pour celles qui sont intéressées à participer à la soirée, la vente des billets se déroule présentement en ligne, et ce, jusqu’au 27 octobre. Pour obtenir des billets, allez à l'adresse https://lepointdevente.com/billets/spx191102001.