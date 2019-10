Le coup d’envoi est donné pour la Guignolée 2019

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Georges et de Notre-Dame-des-Pins ont donné le coup d’envoi de leur traditionnelle collecte de la Guignolée 2019, en collaboration avec les Saint-Vincent-de-Paul de l'est et de l'ouest de la Ville de Saint-Georges.

Celle-ci prendra son envol dès le 1er novembre sous la présidence d’honneur de Bernard Lessard, président du Groupe Lessard.

« Ça me fait plaisir cette année de m’impliquer au niveau de la Guignolée. On se considère comme des gens privilégiés. Si le Groupe Lessard peut apporter un petit apport à la société, ça va nous faire plaisir », a-t-il indiqué.

Objectif de 50 000 $

Les organisateurs se sont fixés pour cette année un objectif de 50 000 $, sommes qui seront distribuées aux deux Sociétés Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Georges. Un groupe de bénévoles sillonneront les secteurs de Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Philibert, Notre-Dame-des-Pins et Saint-Simon-les-Mines.

L’an dernier, la Guignolée a pu nourrir et répondre aux besoins primaires de près de 600 familles, en distribuant plus de 600 000 $ de denrées alimentaires et autres. À chaque semaine, les dons amassés permettent d’aider environ 150 personnes, selon le président de la Saint-Vincent-de-Paul L’Assomption, Caroll Morin. « Ça commence à être du monde. Il y a des jeunes aussi, beaucoup de jeunes », a-t-il souligné.

Nouveauté

L'édition 2019 de la Guignolée comporte une nouveauté, soit des tirelires qui seront installées dans près de 70 commerces de Saint-Georges et des environs.

« Il faut trouver de nouveaux moyens de recruter et d’amasser des sous, parce que les besoins sont grandissants. On parle de plus de 6000 services par année qui se font ici à la Saint-Vincent-de-Paul de l’est seulement. C’est énorme. L’œuvre des Chevaliers de Colomb est de plus en plus importante dans notre communauté », a déclaré André Vaillancourt, coordonnateur général de la Guignolée.

Une collecte aura également lieu dans les 12 communauté de la paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan, le 30 novembre et le 1er décembre. L'an passé, un montant de 8000 $ avait été recueilli.

Les bénévoles visiteront commerces, entreprises et résidences du 1er novembre au 1er décembre et chacun d'eux sera identifié à l’aide d’un macaron et d’une pochette rouge à l’effigie de la Guignolée. La grande compilation de la collecte se déroulera le 1er décembre à la Résidence Saint-Guillaume, dans la salle située au sous-sol, de 13 h à 16 h.

« On voit qu’il y a encore des gens qui croient en la cause et qui sont désireux de faire la charité », a conclu M. Vaillancourt.

Pour envoyer vos dons, il est possible de le faire :