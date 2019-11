Hydro-Québec le confirme : la tempête du 1er novembre n'a rien à voir avec la crise du verglas

C'est plus de 950 000 résidences et établissements du Québec qui sont actuellement impactés par les quelque 3000 pannes qui touchent la province. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, c'est 70 000 clients qui sont présentement privés de courant.

Bien que les chiffres soient fort impressionnants, Hydro-Québec souhaite rassurer la population en soulignant que la situation actuelle n’a rien à voir avec la crise du verglas de 1998 et que le rétablissement sera rapide.

« Il est important de faire la différence avec le verglas de 1998. À l'époque, ce sont les pylônes d'acier qui étaient couverts de glace, donc le réseau de transport de l'électricité. Aujourd'hui, c'est le réseau de distribution qui est touché donc, les poteaux que l'on retrouve un peu partout dans les rues. Nos équipes sont habituées à ce genre de situation », explique Éric Fillion, président d'Hydro-Québec Distribution.

Si la glace avait causé d'importants dommages en 1998, cette fois, les vents puissants et les arbres et les branches brisés sont en cause des quelque 3000 pannes. « Bien que le rétablissement ne prendra pas des semaines, il est possible que dans certaines régions, le courant ne soit pas rétabli avant quelques jours », poursuit M. Fillion.