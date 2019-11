Le souper Les Agapes fracasse un nouveau record en récoltant 244 257 $!

La 21e édition du souper gastronomique Les Agapes s’est tenue le samedi 2 novembre au Centre de congrès Le Georgesville. La soirée caritative, sous la présidence d’honneur de monsieur Charles Dutil, était une présentation de Desjardins. Cette année, l’événement aura permis d’amasser la somme remarquable de 244 257 $.

Pour l’occasion, le 25e anniversaire de Moisson Beauce a été souligné par madame Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce :

« Et si ce soir, au lieu de souffler les 25 bougies pour faire la fête... on allumait plutôt 25 petites lumières d’espoir à partir des valeurs si précieuses chez Moisson, cinq valeurs pour desservir tout notre monde... la solidarité, l’équité, l’intégrité, l’entraide et le respect. »