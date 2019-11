L'école Jésus-Marie inaugure son Espace Garaga

La Fondation de l’école Jésus-Marie de Beauceville a procédé hier, le mardi 5 novembre, à l’inauguration de l’Espace Garaga, un projet qui a été rendu possible grâce à la générosité de la famille Gendreau.

Cette espace multifonctionnel servira notamment à des fins multiples : académique, éducative, récréative et sociale. Pour réaliser ce projet, des travaux de rénovation majeurs ont dû être réalisés, dont la relocalisation du laboratoire de sciences.

« Tout le monde, aujourd’hui, on voit les fruits de ce résultat et pour nos élèves, j’en suis vraiment fière », a souligné la directrice générale, Nathalie Fortier.

Elle en a profité pour remercier la famille Gendreau, les religieuses de l'école pour leur patience, ainsi qu'Yvon Poulin et son équipe pour leur travail. Celle-ci a par ailleurs mentionné que l’EJM s’était fait un devoir d’engager des entrepreneurs beaucerons pour la réalisation de ce projet.

Parmi eux, on retrouve Steve Groleau, de Constructions JL Groleau, qui s’est par ailleurs occupé bénévolement de la gestion des travaux de construction, mais aussi de plomberie concernant la chapelle.

Les remerciements de Nathalie Fortier sont aussi allés à l’entreprise Cuisi-design et Loca Design, dont les propriétaires Laurence Chabot-Fradette et Catherine Faucher sont d'anciennes étudiantes à l'EJM, pour leur apport aux travaux. Mme Fortier a également remercié les administrateurs de la fondation d’avoir cru en ce premier projet.

« Parce qu’il y en d’autres », a-t-elle spécifié.

Générosité de la famille Gendreau

La Fondation de l’école Jésus-Marie est reconnaissante envers la famille Gendreau qui a octroyé un don à la fondation, ce qui a permis l’aménagement de cette salle, mais aussi de relocaliser le nouveau laboratoire de sciences.

Les trois enfants de Michel et Ellen Gendreau, Maxime, Martin et Isabelle, ont d’ailleurs tous fréquenté l’école Jésus-Marie dans les années 2000.

Par l’intermédiaire de Stéphane Brown qui le représentait, le député Luc Provençal souhaitait particulièrement transmettre un message à la famille :

« Il me sera permis de souligner votre énorme contribution et implication au sein de notre communauté. La famille Gendreau est un partenaire indispensable à la réalisation de nombreux projets au sein de notre collectivité. »

La générosité de cette famille ouvre aussi la porte à une campagne majeure de financement qui débutera sous peu et se poursuivra jusqu’au 50e anniversaire de l’école, qui aura lieu en 2023.

Coût du projet

Le montant qui a été investi pour l’aménagement de l’Espace Garaga et du nouveau laboratoire de sciences s’élève à 150 000 $. Les travaux, en ce qui concerne la démolition et la reconstruction, se sont déroulés pendant tout l’été.

« Là, on est dans la période de finition. La semaine dernière, ça n’avait pas encore l’air tout à fait de ça. L’idée, c’était de ramener l’espace de vie au premier plancher. L’école, l’enseignement, où c’est plus tranquille et propice à l’étude, c'est à partir du deuxième étage », a indiqué Mme Fortier.

L’espace s’avèrera donc plus fonctionnel et convivial. Quant à la phase 2, celle-ci dépendra de la campagne majeure de financement.

Mission de la fondation

La mission première de la Fondation de l’école Jésus-Marie est de soutenir l’école qui accompagne les élèves dans toutes les dimensions de leur personnalité afin qu'ils puissent faire la différence, peu importe le milieu dans lequel ils évolueront.

La fondation a aussi pour but d’aider l’établissement en appuyant notamment divers projets qui visent à améliorer les infrastructures.