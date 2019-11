Au Bercail reçoit un prix lors du Gala d'excellence du CISSS-CA

Lors du Gala d'excellence du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) qui se tenait le 24 octobre dernier, l'organisme Au Bercail a reçu un prix en partenariat avec le Programme santé mentale dépendance du CISSS-CA dans la catégorie Amélioration de l’offre concertée avec la communauté – volet partenariat.

L'organisation a reçu cette distinction parmi les 26 finalistes qui ont été sélectionnés à l'occasion de cette deuxième édition.

Un prix d’équipe et de collaboration exemplaire

« C’est le fruit de plusieurs années de travail d’une équipe dévouée qui a à cœur l’amélioration des services et d’en assurer l’accessibilité. C’est aussi le résultat d’une complicité exemplaire entre deux équipes de travail, soit les intervenants et les gestionnaires du Bercail et du Programme santé mentale et dépendance de Chaudière-Appalaches. Ensemble, nous avons développé des ententes de services pour répondre aux besoins réels des usagers et qui contribuent à offrir un filet de sécurité à la clientèle en offrant une alternative à l’hospitalisation », a déclaré la directrice de l'organisme, Cathy Fecteau, fière de cette reconnaissance.

Ce prix permet de mettre en lumière un bel exemple de ce qui peut être accompli lorsque les besoins des usagers sont mis au centre des préoccupations et que des acteurs clés oublient les barrières organisationnelles pour que ça fonctionne.

Il est possible de visiter le site Web à l'adresse www.aubercail.net pour en savoir plus sur l'organisme et avoir un aperçu de l’offre de services.

Sur la photo : M. Patrick Simard, PDG adjoint CISSS-CA, Mme Cathy Fecteau, directrice Au Bercail. M. Michel Laroche, directeur programme santé mentale-dépendance CISSS-CA, Mme Nancy Poulin, coordonnatrice clinique Au Bercail, Mme Véronique Veilleux, chef d’unités de psychiatrie CISSS-CA, Mme Marielle Beaudoin, coordonnatrice clinico-administrative CISSS-CA, M. Maxime Bernard, AIC programme Dépendance CISSS-CA, ainsi que Mme Émilie Moisan-De Serre, orthophoniste, et Dr Gilles Labrecque, représentant du CMDP et membre du jury.