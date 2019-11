Un montant de 8352 $ remis à l'école Aquarelle de Saint-Georges

En juin dernier, le Dr Éric Tardif a participé au Grand Défi Pierre Lavoie afin d’amasser des fonds pour l’école Aquarelle de Saint-Georges. Dans le cadre d’une conférence de presse qui avait lieu hier, celui-ci a remis le chèque officiel de sa contribution aux élèves.

Le Dr Tardif a ainsi remis un montant de 8352 $, dans le but de soutenir des projets qui prôneront les saines habitudes de vie et qui feront bouger les jeunes de l’établissement. La nouvelle a d'ailleurs été accueillie sous les applaudissements des élèves et des gens présents.

Pour l'instant, les projets ne sont pas encore définis, mais ceux-ci seront évalués dans les prochaines semaines ou les prochains mois par un comité dont la responsable est Marie-Pier Tanguay, une enseignante libérée en aide à la direction.

« Il faut envoyer le projet à l'organisme du Grand Défi pour que eux débloquent la totalité du montant », a indiqué la directrice de l'école Aquarelle, Nathalie Doyon.

Mme Doyon a évoqué ainsi la possibilité de réaliser certains projets, comme des corridors animés ou encore un circuit de motricité qui pourrait être mis en place dans la cour.

« On a une section qui s'appelle "la passerelle", qui est par-dessus une salle. Sur le dessus, c'est juste un carré d'asphalte. On aimerait ça peut-être mettre des bacs de culture pour, avec les enfants, cultiver des légumes, faire des pousses. Au niveau des saines habitudes de vie, il peut y avoir quelque chose. Ce qu'on veut, c'est semer des graines chez ces enfants-là pour qu'ils voient c'est quoi l'impact de bouger et de bien s'alimenter », a-t-elle ajouté.

Effort, encouragement et entraide

Quant au Dr Éric Tardif, celui-ci a parlé notamment de sa participation à l’événement, rappelant que ce parcours de 1000 km pouvait parfois être ardu, comme à Charlevoix entre autres. Le docteur a effectué cette partie du trajet de nuit, alors que la température était de seulement six degrés.

« Ça, c’est pas beaucoup plus chaud qu’aujourd’hui. Même si on sait qu’on va faire quelque chose de difficile, il faut se préparer. Il faut travailler fort et s’entraîner pour réussir à le faire, mais aussi, il faut se mettre en gang », a-t-il relaté.

Le Dr Tardif a mentionné qu’il était ainsi plus facile de réaliser quelque chose, de s’encourager mutuellement quand on est en équipe.

« On travaille en équipe pour s’aider. Quand on est passés dans des villes, il y avait des gens, des enfants comme vous, qui étaient là pour encourager et ça, c’est le fun. Quand on est fatigués, ça nous donne de l’énergie », a-t-il poursuivi.

À l'instar du Grand Défi Pierre Lavoie, le geste du Dr Éric Tardif envers les élèves et l'école Aquarelle pourrait très bien se résumer ainsi : effort, encouragement et entraide.