Le CISSS de Chaudière-Appalaches souligne l’apport de ses bénévoles

Le Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches soulignera l’apport indéniable des fondations qui lui sont associées lors de la journée de la philanthropie, ce vendredi.

Grâce à ces fondations partenaires, près de 3 M$ ont pu être remis aux usagers du CISSS, en plus des 7 000 heures de bénévolat qui ont été réalisées par les 450 bénévoles.

Les fondations permettent de bonifier les soins et les services au bénéfice de la santé et du mieux-être des usagers de Chaudière-Appalaches et cela peut se concrétiser par l’achat d’équipements médicaux en milieu hospitalier ou centre de réadaptation, l’aménagement d’espaces extérieurs ou la tenue d’activités pour adoucir la vie d’aînés, de jeunes en difficulté, d’usagers en psychiatrie ou de familles qui accompagnent un proche en fin de vie.

L’appui des fondations peut aussi être de l’ordre d’un soutien à la recherche et à la formation continue des cliniciens ou encore le financement d’activités qui permettent de sortir des usagers vulnérables de leur isolement social.

Rappelons que la Journée nationale de la philanthropie, créée le 15 novembre 1986, souligne à l’échelle canadienne l’engagement quotidien des individus au sein d’organisations à caractère philanthropique.