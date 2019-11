15e édition de l'activité « Un cadeau pour Noël »

L’activité Un cadeau pour Noël revient pour une quinzième année, du 28 novembre au 1er décembre et du 5 au 8 décembre. Un kiosque sera installé à cet effet au pied de l’escalier roulant au Carrefour Saint-Georges.

La Maison de la famille Beauce-Etchemins, Le Berceau, l'Havre l’Éclaircie et l’Association des familles monoparentales et recomposées La Chaudière s’impliqueront donc à cette occasion afin de recueillir des cadeaux qui seront remis aux enfants qui ont fréquenté leurs organismes durant l’année.

La façon de procéder consiste à se rendre au kiosque et à choisir une étiquette, sur laquelle sont inscrits le sexe, l’âge et le souhait de l’enfant. Le prix des cadeaux est d’environ 25 $. Une fois le présent acheté, le donateur le remet aux bénévoles afin que ceux-ci en assurent la redistribution auprès de la famille. Il est également possible de faire un don en argent sur place pour que les organisatrices de l’activité puissent compléter l’achat de cadeaux eux-mêmes.

Des bénévoles seront présents les jeudis et vendredis de 18 h à 21 h, les samedis de 10 h à 17 h, de même que les dimanches de 12 h à 17 h.

Étant donné la grande générosité des gens de la région, chaque enfant inscrit pourra recevoir encore cette année un livre neuf avec les dons reçus depuis le début de ce projet.

Les organisateurs tiennent à remercier spécialement le Centre DiXtraction et Création Marie Cake pour le tirage réservé aux donateurs ainsi que le décor pour souligner les 15 ans de l’événement.

Les organismes communautaires participants tiennent à remercier également les partenaires qui font de l’activité un succès année après année. Parmi ceux-ci, on compte le Carrefour Saint-Georges, les entreprises Beaubois, Boa-Franc, BID Group technologies LTD, division Comact et Pomerleau ainsi que leurs employés, la Librairie Sélect, Place Bureau, de même que Conception Para-Graphe.