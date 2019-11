Un 5 à 7 payant pour L'ADOberge

Womance, Group Park Avenue et Ameublement Tanguay sont fiers de remettre un montant de 10 000 $ à L’ADOberge Chaudière-Appalaches à la suite du 5 à 7 sur l'entrepreneuriat, organisé par Groupe Park Avenue et Andréanne Marquis.

Cette soirée-conférence, présentée chez Mercedes-Benz de Québec, en était à sa toute première édition. Les convives ont pu découvrir les dessous de l'entrepreneuriat grâce à la transparence des panélistes invités : Norman J. Hébert, vice-président et chef de l'expérience client au Groupe Park Avenue, Andréanne Marquis, fondatrice de Womance, Charles Tanguay, 3e génération à la tête d’Ameublement Tanguay ainsi que Genevieve Everell et son « empire » Miss Sushi.

Andréanne Marquis, la femme derrière la mobilisation pour cette soirée, a dit :

« Merci de m’appuyer afin qu’ensemble on aide les autres. Merci d’avoir accepté volontiers qu’on ne parle pas de cachets reliés à notre collaboration [avec le Group Park Avenue], mais plutôt d’initiatives pour redonner. Merci de mettre vos valeurs au centre de votre entreprise. »

Ameublements Tanguay a par ailleurs arrondi le montant de 5000 $ et des poussières en un chiffre rond de 10 000 $. Présents depuis des années en soutien à L’ADOberge et à bien d’autres, leur réputation n’est plus à faire. Les organisateurs remercient également les partenaires ayant offerts des gratuités, soit Charton Hobbs, M. Cocktail, Le Bonne entente et Miss Sushi.