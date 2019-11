Une demi-journée sur la santé au cœur des affaires

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a annoncé la tenue d’une toute nouvelle activité : Quand les AFFAIRES et la SANTÉ se rencontrent. L’événement aura lieu le jeudi 5 décembre, de 12 h 30 à 17 h, au Centre de congrès Le Georgesville.



Cette demi-journée de conférences et de réseautage s’adresse avant tout aux gens d’affaires, mais est cependant ouverte à tous. L’événement a pour objectif de faire la promotion d’un mode de vie sain en plus d’offrir des outils pour les entreprises de tous les milieux qui souhaitent contribuer de façon importante à la bonne santé et au bien-être de leurs employés.



Lors de l’activité, plusieurs conférences seront présentées abordant différents sujets d’actualité : le stress, l’anxiété, l’épuisement professionnel, l’alimentation, la prévention de certaines maladies ou encore la détresse psychologique. Des kiosques installés sur place permettront également aux visiteurs d’échanger avec plusieurs intervenants du milieu de la santé ou de recevoir des traitements de divers praticiens.



Présidence d’honneur



La Chambre de commerce en a profité pour dévoiler le président d’honneur de l’événement. Il s’agit de Nicolas Poulin, directeur des opérations pour Brunet Plus/Solu-santé de Saint-Georges.



M. Poulin a d’abord souligné la fierté de l’entreprise de présider une telle activité, précisant que la santé, autant physique que mentale, était devenue une priorité dans les dernières années.

« Nous, on veut s’impliquer là-dedans, c’est pour dédramatiser le fait qu’on puisse avoir besoin d’aide, que ce soit dans n’importe quoi. Je veux démontrer aussi que ce n’est pas juste à 60 ans qu’on peut prendre soin de soi, c’est aussi une job de toute une vie. Le bien-être des gens, c’est l’une de nos grandes valeurs. »

Sylvain Guimond, conférencier invité



Cinq conférences se succèderont à compter de 13 h, d’une durée de 45 minutes à une heure. Les thèmes abordés vont du régime cétogène à la détresse psychologique chez les entrepreneurs, en passant par par l’épuisement professionnel et les saines habitudes de vie pour prévenir certaines maladies.



Parmi les conférenciers invités, on retrouve Sylvain Guimond, qui fera la présentation Comment gagner sa vie sans la perdre à 14 h 45. Docteur en psychologie du sport, éducateur physique, ostéopathe et auteur, le conférencier de réputation mondiale offre des conseils inspirants pour les entreprises, les sportifs et le grand public. La réputation de son expertise n’est plus à faire.

Les autres conférenciers seront le biologiste médical et naturopathe, Dino Halikas, le député de Nelligan, Monsef Derraji, la psychologue Sylvie Rousseau et Mélanie Cloutier, formatrice santé chez Santé Perce-Neige. Chaque conférence sera suivie d’une période de questions où les participants pourront intervenir.



« On voit que c’est un horaire très chargé et ça va être super intéressant. Les conférenciers, les gens peuvent en trouver en fonction de leurs intérêts. On peut trouver plusieurs raisons d’y aller », a mentionné Olivier Morin, président de la CCSG.



Un cocktail sera également offert par le partenaire officiel, Brunet Plus/Solu-santé, de 17 h à 18 h. Une occasion qui permettra aux gens d’échanger avec les conférenciers et de réseauter entre participants.



Pour l’achat de billets d’admission, il est possible de s’en procurer sur le site Internet de la CCSG à l'adresse ccstgeorges.com ou en communiquant directement avec l’équipe de la Chambre au 418.228.7879.