Opération Nez rouge à la recherche de 600 bénévoles pour sa 34e année

La population de Beauce-Etchemins pour une 34e année pourra bénéficier des services de raccompagnement d’Opération Nez rouge du 29 novembre au 31 décembre. Pour assurer le service, 600 bénévoles sont nécessaires et vous êtes invité à vous inscrire pour y participer.

Dès le 29 novembre à compter de 21 h les équipes de raccompagnements seront en service. Opération Nez rouge promet aux bénévoles une expérience remplie de joie de vivre, de cordialité, d’anecdotes plus savoureuses les unes que les autres et surtout de raccompagnements faits en toute sécurité.

Recherche de bénévoles

L’organisation de Beauce-Etchemins mentionne que de plus en plus d’entreprises, clubs sociaux, groupes et mouvements ont déjà confirmé leur implication. Il est souligné que les dirigeants sont invités à proposer à leurs employés de participer.

Des téléphonistes pour la centrale du Secteur Chaudière située à la polyvalente de Saint-Georges sont recherchés. L’horaire est de 20 h 30 à 3 h. Les personnes intéressées peuvent appeler au : 418-227-0808.

Des fins de semaine achalandées

L’organisation bénévole peut déjà indiquer les dates où le nombre d’accompagnateurs devra être plus important. Il est prévu que la fin de semaine des 6-7, 13-14, 20-21 et le 31 décembre seront des soirées de forte demande.

Retour des « Escouades des dossards rouges »

Opération Nez rouge souhaite que la population planifie déjà l’utilisation de leurs équipes lors des sorties festives. Des escouades seront disponibles pour 15 soirées à partir de la fin de semaine prochaine et tout au long du mois de décembre.

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche : 418-227-0808;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce : 418-387-6444;

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins : 418-625-3000

Inscription

Pour vous inscrire en tant que bénévole vous pouvez le faire au : www.operationnezrouge.com. Il est conseillé de le faire dans les meilleurs délais afin de favoriser votre accréditation. Il est possible de rejoindre Opération Nez rouge Beauce-Etchemins à : [email protected] et qui vous enverront directement le formulaire d’inscription. Vous pouvez également vous présenter à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Afin d’encourager les gens à s’impliquer, un tirage de l’un des sept forfaits de pêche d’une valeur minimale de 500 $ se fera entre tous les bénévoles inscrits avant le 29 novembre et qui auront fait minimalement une soirée d’opération Nez rouge 2019.