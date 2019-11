Passez-vous trop de temps devant vos écrans ?

Connaissez-vous l'hyperconnectivité ? Il s’agit d’un usage important, voire excessif des technologies, en particulier des écrans. La campagne Pause invite les jeunes (et les moins jeunes) à mettre de côté leur téléphone, télévision ou ordinateur le temps de quelques heures.

Les écrans font partie intégrante de nos quotidiens, que ce soit à l’école, au travail et à la maison. Vous n’êtes pas convaincus ? Un adulte passerait en moyenne 40,5 heures par semaine devant un écran. La situation n’est guère plus reluisante pour les jeunes. Au Québec, 18 % des adolescents sont à risque de développer une utilisation problématique d’internet.

Il n’est pas surprenant que nous soyons aussi «connectés». Bon nombre de nos applications sont conçues pour susciter le FOMO, en anglais, fear of missing out qui se traduit comme l’anxiété de ratage. Ce terme désigne une crainte de manquer une nouvelle ou un événement. Les réseaux sociaux particulièrement misent cette peur qui peut parfois empêcher de profiter pleinement des moments hors ligne.

À quel moment cela devient-il un problème ?

Cependant, il ne faudrait pas confondre l’hyperconnectivité avec la cyberdépendance. On peut parler de cyberdépendance lorsque quatre symptômes sont réunis : un usage excessif qui persiste et qui est récurrent, un besoin d'augmenter son utilisation, un état de manque lorsqu’il y a diminution de l’utilisation et des conséquences graves dans la vie de l’individu.

Ce qui ne veut pas dire que l’hyperconnectivité ne peut pas apporter son lot de problèmes. La sécheresse oculaire, les troubles de la posture et l’insomnie sont quelques conséquences qui peuvent découler de l’utilisation prolongée des écrans.

Bien que certaines personnes soient plus sujettes à souffrir de cyberdépendance, des situations aggravantes comme une rupture amoureuse peuvent accentuer l’usage des technologies.

Quelques défis pour réduire votre utilisation

La campagne Pause propose plusieurs défis pouvant aider à réduire votre temps passé devant un écran, ou du moins à prendre conscience de votre utilisation.

Le throwback thursday ou comment passer un jeudi sans écran, comme dans le bon vieux temps.

Regarder seulement son téléphone après avoir déjeuné.

Consulter ses courriels ou textos seulement une fois par heure.

Recharger son téléphone ailleurs que sur la table de nuit, ce qui impliquera peut-être d’acheter un réveil-matin.

Ne pas consulter votre téléphone lorsque vous sortez avec des amis. Celui qui le regarde en premier paie la facture !

Si vous sentez que votre utilisation ou celle d’un proche devient problématique, sachez que des ressources d’aide sont disponibles. En voici quelques-unes.