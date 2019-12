Bilan de la première fin de semaine de l’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Les bénévoles d'Opération Nez rouge (ONR) Beauce-Etchemins étaient à l’œuvre pour réaliser leurs premiers raccompagnements, cette fin de semaine. Le départ de cette 34e campagne s'est par ailleurs révélé modéré.

Le vendredi 29 novembre, le secteur Chaudière a pu compter sur six équipes qui ont effectué 26 transports, alors que le secteur Beauce-Nord, qui comptait sur deux équipes, en ont réalisé 12. Le secteur Etchemins a terminé sa première soirée avec une équipe et trois transports.



Lors de la soirée du samedi 30 novembre, le Secteur Chaudière, toujours avec six équipes, ont fait 33 transports. En Beauce-Nord, trois équipes ont réalisé 18 raccompagnements alors que les trois équipes du secteur Etchemins ont effectué 14 transports.



Un total de 96 bénévoles ont ainsi contribué à 106 retours à destination et en toute sécurité pour les clients de la région Beauce-Etchemins.



Une première participation pour plusieurs bénévoles



La « fièvre nezrougienne » se fait sentir dans la région, puisque 158 bénévoles ont fait leur inscription ou leur préinscription lors des deux premières soirées de service, dont 66 (42 %) en seront à leur première participation cette année.



La prévoyance étant la marque de commerce de l'ONR Beauce-Etchemins, les organisateurs anticipent déjà avec joie et fébrilité, la troisième fin de semaine de service des 13 et 14 décembre. Avec la concentration d’activités de grands groupes à proximité de nos centrales, l'organisme devrait encore connaitre sa meilleure fin de semaine de raccompagnement étalée sur deux jours lors de la présente campagne.

Inscriptions

Les personnes intéressées peuvent toujours s’inscrire en allant à l'adresse www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Il est aussi possible de joindre l'organisme par courriel, à l'adresse [email protected], le formulaire d’inscription leur sera alors envoyé directement. Il est enfin possible de se rendre à l’une de des trois centrales locales à compter de 20 h 00 durant les soirs de service.



Lors de vos soirées festives, faites appel aux Escouades des dossards rouges, tout au long du mois de décembre, en téléphonant à l'une de ces trois centrales. Voici un rappel des coordonnées, selon les secteurs :