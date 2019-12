Quatre étudiants du Cégep Beauce-Appalaches participent à un projet d'utilité collective

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud a conclu, le jeudi 28 novembre, son projet d’utilité collective auquel ont pris part quatre étudiants internationaux du Cégep Beauce-Appalaches. Le projet, qui a été réalisé en collaboration avec la Ressourcerie Beauce-Sartigan, située à La Guadeloupe, avait pour principal objectif d’aider la friperie à rendre accessible les vêtements d’hiver à la population.

Pour ce faire, les volontaires ont tout d’abord rencontré la direction de la Ressourcerie Beauce- Sartigan afin d’établir un premier contact et connaître leurs besoins. Ils ont par la suite visité les locaux de la friperie pour mieux connaître l’organisme et ses méthodes de tri des dons. Puis, les vêtements pour la vente ont été sélectionnés. Un appel aux dons à la population a aussi été fait dans le but d’offrir le plus de vêtements d’hiver possible.

La vente a été réalisée directement dans les locaux du CJE Beauce-Sud, le jeudi 14 novembre dernier. Étant donné le succès de la vente, celle-ci a été prolongée le vendredi 15 novembre, en matinée, et le jeudi 21 novembre en soirée. La vente a permis d’amasser une somme de 600 $, qui a été remise en totalité à la Ressourcerie Beauce-Sartigan.

Les retombées du projet sont plus que positives pour les volontaires. Ceux-ci nous ont témoigné que ce projet était un défi en vue des délais restreints, mais ils ont trouvé l'expérience enrichissante.

L’équipe formée pour le projet était très enthousiaste et efficace lors des différentes étapes du projet. Ils ont pu découvrir la Ressourcerie Beauce-Sartigan, qui effectue un travail extraordinaire en respectant ses trois mandats, soit communautaire, social et environnemental. La vente leur a permis de voir que de magasiner des vêtements de seconde main encourage à croire qu’il est possible de modifier son mode de vie afin de limiter l’impact d’une surconsommation sur la planète.