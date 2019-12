Le Dr Clown se promène dans les CHSLD de la région

La Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) souhaiterait que les interventions de Dr Clown et de « La belle visite » se poursuivent jusqu’en novembre 2020, à raison de deux fois par mois, dans divers départements à l’hôpital et dans les CHSLD de Beauceville, Richard-Busque et du Séminaire.

« Si vous saviez comme un peu de joie, une chanson d’autrefois, un petit geste ou un sourire tout simple métamorphosent le visage des jeunes, des aînés, des personnes dialysées ou traitées en chimiothérapie. Grâce à la présence des clowns thérapeutiques, ça fait moins mal, c’est moins stressant… ça fait du bien ! », note la directrice de la fondation, Luce Dallaire.

C’est par le biais de la campagne « Avec vous, pour vous ! », que la FSBE y va de valeurs telles la bientraitance et l’humanitude : une approche douce qui consiste à parler, à regarder le malade dans les yeux pour en prendre toujours mieux et grand soin. L’organisation indique qu’avec Dr Clown, elle passe donc des mots aux actes.

« Il y a aussi un impact direct et positif sur les familles et le personnel soignant, reconnaît Dre Ayayaï dit Amélie Plaisance. Nous devenons, en quelque sorte, leurs complices. »