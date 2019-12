L’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins se prépare pour une deuxième fin de semaine

En cette Journée internationale des bénévoles, il n’y a pas de meilleur moment pour rappeler que les bénévoles d’Opération Nez rouge (ONR) Beauce-Etchemins seront en action pour une deuxième fin de semaine d’affilée.

La vraie saison des « sociaux des Fêtes » est débutée et bat maintenant son plein. Alors que la demande de raccompagnements sera à la hausse, les responsables de l’ONR souhaitent que le nombre de bénévoles disponibles le soit aussi.



D'année en année, le dévouement des 50 000 bénévoles, qui prêtent main-forte à l'organisme annuellement, permet à l'Opération Nez rouge de desservir plus d'une soixantaine de communautés à travers le Québec.

Rappel



Afin d’éviter des déceptions ou désagréments, l’organisme tient à faire un rappel de quelques points importants:

Pour bénéficier des services de l’Opération Nez rouge, vous devez obligatoirement utiliser une voiture, soit comme conducteur ou passager;

Les bénévoles ne prennent pas la responsabilité d’un véhicule muni d’un éthylomètre;

Les questions auxquelles vous devez répondre au moment de votre appel (nombre de passagers, marque et couleur de votre véhicule, etc…) servent à vous identifier et à assurer votre sécurité ainsi que celle des bénévoles qui vous raccompagneront.

Heures de service



Les bénévoles seront au poste, ce vendredi 6 et samedi 7 décembre, à compter de 21 h 00, et ce, jusqu’à 3 h 00. Assurez-vous de communiquer avec l’ONR afin de vous assurer de recevoir leurs services.

Secteur Chaudière : 418 227-0808

Secteur Beauce-Nord : 418 387-6444

Secteur Etchemins : 418 625-3000

Pour être bénévole



Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent toujours le faire par Internet en allant à l’adresse www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais, afin de favoriser leur accréditation, ou encore à se rendant directement à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h 00 durant les soirs de service.



Les responsables d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins remercient à tous leurs collaborateurs et partenaires qui garantissent la continuité de l’organisme, tout particulièrement les équipes du comité sportif du cégep Beauce-Appalaches, de Radio-Beauce, de la pharmacie Frédéric Lahoud et de Normand Nadeau Communication Solution qui s’intégreront aux équipes de raccompagnement et vous incitent déjà à faire un appel qui fera son chemin, et ce, jusqu’au 31 décembre inclusivement.