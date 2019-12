Les fondeurs pourront profiter dès demain des pistes du Club Rendez-vous

Dès samedi 7 décembre, le Club Rendez-vous ouvrira son chalet et les sentiers de ski de fond 1 et 2 à dix heures. Même si seule une partie des pistes est ouverte, il s’agit d’une des ouvertures les plus hâtives qu’a connue le Club Rendez-Vous. Pour le moment, les usagers pourront avoir accès aux sentiers et au chalet que la fin de semaine.

Avec l’arrivée tôt de la neige et le travail des bénévoles, cela permettra aux skieurs de profiter de l’hiver plus rapidement qu’à l’habitude même si les conditions ne seront pas optimales.

Le Club Rendez-vous est un organisme à but non lucratif. Son existence est dû au soutien du milieu, à de nombreux bénévoles et toute une série de propriétaires qui autorisent gratuitement le passage sur leurs terres.