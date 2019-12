Un Noël en Blanc pour 200 aînés de Beauce-Sartigan

Pour une troisième année, l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) a offert à 200 aînés de la MRC Beauce-Sartigan une activité spéciale à l’occasion de Noël. Aujourd’hui, la cafétéria de la polyvalente de Saint-Georges ressemblait à un banquet féérique par la décoration de Noël et toutes ces personnes vêtues de blanc. Près de 80 bénévoles ont réalisé pour les participants un Noël en Blanc.

« Pour la 3e édition, nous voulions toucher le cœur des aînés de manière différente en leur faisant vivre une activité pleine de sens », dit Nancy Dulac la responsable de ce projet.

Des participants choisis

Ce Noël en Blanc a débuté ce matin vers 10 h avec de l’animation en musique par Francine Thibodeau pour se poursuivre avec un dîner servi par les bénévoles. En après-midi, les aînés ont eu le droit à une visite-surprise du père Noël en personne. La directrice générale de l’ABBS, Marie-Claude Bilodeau a expliqué aux participants les raisons de leur présence :

« On vous a choisi pour participer à cette activité-là sous trois critères : la vulnérabilité, les difficultés ou la maladie. Donc c’est tous ces éléments-là qui fait qu’aujourd’hui on peut passer à travers ça, passer une belle journée et de transcender vers quelque chose de plus grand que soit. »

Assis aux tables, des sourires illuminés le visage des participants qui échangeaient dans la gaieté oubliant leurs épreuves pour profiter de ce moment.

Des bénévoles de tous les âges

L’organisme Sunny D.Extrême a contribué par l’implication de 40 jeunes bénévoles. L’ABBS a observé que c’est grâce à des activités ponctuelles que les gens peuvent découvrir le bénévolat et être motivés à s’impliquer. Les responsables indiquent que l’activité de cette année « permet de faire le pont entre les générations grâce à la Fondation Élizabeth et Roger Parent et la Fondation Sunny D.Extrême. ».

En plus d’aider à préparer l’évènement, une équipe de l’Association bénévole Beauce-Sartigan a fabriqué des écharpes blanches pour les donner aux participants.

De nombreux partenaires

Maryse Parent, directrice de la Fondation Élizabeth et Roger Parent et Alain Desbiens de la Fondation Sunny D.Extrême étaient très heureux, fiers et émus de voir ce bel évènement. Le directeur de la succursale RBC Banque Royale de Saint Georges, Dany Rodrigue a offert des bouteilles de moût de pomme pour accompagner le dîner. Il raconte que c’est grâce à deux de ses employées, Nadine Champagne et Laurie-Kim Gagnon-Lafontaine s’il a voulu contribuer à cette journée.

La directrice générale a rappelé que de nombreux partenaires financiers avaient permis la tenue de cet évènement rassembleur. La polyvalente de Saint-Georges a offert le lieu de réception et les Autobus Breton le transport. Les autres commanditaires sont : le garage AFP, Solution Lettrage, Orthèse et Prothèse de Beauce et Francine Thibodeau.

Une activité différente

Les deux dernières années, l’ABBS tenait l’atelier des cartes de lutins qui a permis de distribuer respectivement 404 et 1201 cartes de Noël à des aînés vivant de la solitude. À l’approche des Fêtes, il faut se souvenir que les personnes âgées sont une richesse collective et qu’il ne faut pas les laisser de côté.

