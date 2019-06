Impliquez-vous à l'Association Bénévole Beauce-Sartigan !

Voir la galerie de photos

L’Association Bénévole Beauce-Sartigan(ABBS) a comme mission le maintien à domicile des personnes aînées et vient en aide aux personnes démunies. Plus de 400 bénévoles participent aux différents services offerts par l’organisme dans un esprit de grande famille.

« Du temps que l'on donne, mais qu'on donne avec coeur »

Les bénévoles Bertrand Vignola et Francine Mockell ont exprimé tout le bien que cela leur a apporté : la création de liens, un sentiment d'accomplissement et de respect, et bien plus.

Une grande famille qui se respecte

L'organisme offre une formation et se fait un devoir de respecter les limites et les horaires de tous leurs volontaires.

L’ABBS est à la recherche de bénévoles qui ont envie de s’impliquer :

Service Accompagnement-Transport

Vous pourrez accompagner et conduire les gens à leurs rendez-vous médicaux.

Service Visites et téléphones d’amitié

Vous rendrez visite et tiendrez compagnie aux personnes aînées en situation de solitude et d’isolement.

Service VIACTIVE

Vous ferez partie d’une équipe d’animateurs bénévoles qui animent des séances d’activités physiques pour aînés.

Service Popote roulante

Vous ferez la livraison de repas qui sont servis tous les jours de la semaine.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire

Sur place : Place Centre-Ville, St-Georges, 2e étage

Par téléphone : 418-228-0007

Par Facebook