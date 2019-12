Hydro-Québec: gel des tarifs dès avril 2020

Bonne nouvelle pour les propriétaires du Québec l’approche du temps des Fêtes: Hydro-Québec annonce le gel de ses tarifs dès le 1er avril 2020. C’est via un communiqué émis tôt ce matin que la Société d’État confirme qu’elle redonnera à ses clients une somme de 500 millions provenant des trop perçus dans le passé.

Ces surplus ont été chargés aux clients entre 2018 et 2019 en raison de l’ancien système tarifaire. Le montant total des suppléments perçus pour l’année se terminant au 31 décembre 2019 sera connu dès janvier 2020, moment où débutera le remboursement.

Remboursement selon la consommation

Selon Hydro-Québec, le montant remis aux clients ayant payé en trop et qui le sont toujours, sera déterminé en fonction de leur consommation entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Pour les clients résidentiels, ce remboursement devrait tourner autour de 60 $, peut-être un peu plus certains.

Mais attention, n’attendez pas un chèque d’Hydro-Québec. Au contraire, c’est plusieurs via un crédit, indiqué sur la facture, que les clients seront remboursés entre la fin janvier et le 1er avril 2020.

Chèques pour ceux qui ne sont plus clients

Pour les ex-propriétaires qui ne sont plus clients d’Hydro-Québec, mais qui l’étaient en 2018, en 2019 ou les deux, un chèque sera envoyé. Celui-ci sera émis entre la fin janvier et le 31 décembre 2020.

Fait important: pour recevoir ce chèque, les ex-clients doivent communiquer avec Hydro-Québec afin d’indiquer leur nouvelle adresse.