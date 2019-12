Objectif de 25 000$ pour l'église Saint-François d'Assise de Beauceville

La communauté de Saint-François d'Assise de Beauceville de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce est en pleine campagne de financement annuelle pour amasser 25 000$ pour l'entretien et les réparations de son église.

Des dommages très importants ont été causés à l'édifice cette année en raison de la spectaculaire inondation d'avril dernier. Ainsi, tout l'appareillage de chauffage a été bousillé, ce qui a occasionné des dépenses importantes pour réhabiliter le lieu de culte pour le rendre accessible aux fidèles. Les finances de la communauté ont été grandement affectées par le déductible versé aux assurances pour le coût des réparations

Tous les paroissiens ont été sollicités par la poste avec l'envoi d'une carte illustrant l'église et le presbytère par une peinture de l'artiste locale Gaétane Boucher. Pour de plus amples informations, on peut composer le 418 774-3747 ou encore communiquer par courriel à [email protected]

L'actuel bâtiment, qui a été érigé en 1857, est la 4e église de Beauceville.