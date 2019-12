La Popote roulante: pour remplir le ventre et le coeur

La période des Fêtes est un moment où souvent l’on pense aux personnes plus seules, plus isolées ou plus vulnérables qui pourraient bénéficier de l’aide de service de maintien à domicile. C’est ce qu’offre l’organisme communautaire Lien-Partage, avec sa popote roulante dans les dix municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce et deux de Lotbinière (Saint-Sylvestre et Saint-Patrice).

La popote roulante est destinée à toute personne en perte d’autonomie, en convalescence, qui souffre d’un problème de santé mentale ou qui a une déficience physique ou intellectuelle. De plus, Mélanie Drouin explique qu’une personne proche aidante pourrait également bénéficier de ce service dans le but d’alléger ses tâches de préparation des repas.

L’utilisateur peut recevoir entre trois à cinq fois par semaine des repas chauds dépendamment de la disponibilité des bénévoles de la municipalité où il réside. Les plats préparés sont constitués d’une soupe, d’une salade et d’un repas principal équilibré et un dessert. Le service coûte toujours entre 6 $ et 8,50 $ et la livraison est gratuite. L’organisation finale pour la livraison se déroule entre les bénévoles et la personne. « Il faut qu’ils s’entendent ensemble pour livrer la popote et c’est strictement interdit de donner du pourboire. Il n’y a pas de taxes », ajoute Mme Drouin.

« Pour les personnes qui en bénéficient, ça privilégie l’autonomie, ça maintient la qualité de vie à domicile aussi et puis d’une certaine façon on va contrer les effets néfastes ou négatifs de la dénutrition. Malheureusement, c’est un risque important pour les chutes ou pour des maladies cardiaques plus graves. En plus, le côté humain de tout ça, c’est le lien qui se créer entre le bénévole au fil du temps et la personne qui en bénéficie. » Mélanie Drouin, travailleuse de milieu chez Lien-Partage.

« C’est tellement considéré essentiel dans le maintien à domicile qu’à partir de 70 ans, il y a un crédit d’impôt pour avoir un retour dans ce qui a été investi au niveau de la popote roulante », indique-t-elle.

Offrir de l’aide en cadeau

Si vous avez envie d'aider une personne vulnérable, il est possible d’acheter des chèques-cadeaux en ligne sur le site Internet de Partage-Lien qui lui fera parvenir afin qu’elle puisse choisir des repas. C’est un cadeau qui peut faire beaucoup de bien et qui permettra à la personne chère à votre cœur d’essayer le service. Il n’y a pas de contrat.

Une équipe de bénévoles

Mme Drouin assure que « les bénévoles sont formés et sensibilisés aussi à être une personne vigile. C’est vraiment des bénévoles qui sont sensibles à la cause, qui vont être sensibles à voir que la personne va bien. Il y a vraiment des bénéfices importants pour la personne qui peut en bénéficier » . Par exemple, elle raconte que pour certaines personnes ce sont les seules visites qu’elles reçoivent permettant de briser leur isolation et de s’assurer qu’ils ne manquent de rien.

« L’année passée, il y a 10 685 repas qui ont été livrés par le biais des bénévoles dont 66 % de ces repas ont été livrés à Sainte-Marie. En tout est partout, il y a 49 bénévoles qui font la popote roulante dans les différentes municipalités pour un total de 3 694 heures de bénévolat. »

Informations

L’organisme Partage-Lien existe depuis 43 ans et a comme objectif le soutien à domicile et la promotion de la santé. Pour s’inscrire à la popote, les personnes peuvent communiquer avec l’organisme ou communiquer avec l’association locale bénévole qui s’en occupe.

« En Nouvelle-Beauce, quand il y a eu des consultations publiques dans les municipalités, c’est vraiment quelque chose qui avait été soulevé que les gens voulaient connaître davantage les ressources qui existent. C’est quand que ça va bien qu’il faut les connaître, pas quand ça commence à aller mal et qu’on est confus ou on a de la difficulté en fait à trouver par où se diriger », termine Mélanie Drouin.