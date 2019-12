Alphare distribue 600 livres à plusieurs organismes de la Beauce et des environs

Dans le cadre de sa tournée Donnez un livre au suivant pour Noël qui s’est déroulée récemment pour une 4e année, l’organisme Alphare a distribué un total de 600 livres dans plusieurs organismes de la Beauce et des environs.

Depuis quatre ans, cette heureuse initiative vise plusieurs objectifs. En plus de promouvoir la lecture auprès des petits et des grands, l’organisme redonne également une deuxième vie aux livres. Ceux-ci sont remis juste à temps pour Noël, ce qui permet aux organismes de les donner en cadeau à leur clientèle et d’égayer la période des Fêtes pour plusieurs.

« En fait, il y a quatre ans, on avait fait une mégacollecte de livres auprès de la population. Les gens étaient venus nous porter plusieurs livres, de là nous est venue l'idée justement de redonner une deuxième vie à ces livres-là. On voulait redonner à la communauté », a mentionné Annie Poulin, directrice d'Alphare.

Douze organismes ont été visités cette année par les membres de l'organisation, soit Moisson Beauce, Le Sillon, Au Bercail et Accueil inconditionnel, le Centre Femmes, Le Rappel, Le Berceau, Partage au masculin, la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, l’Association TCC des Deux-Rives, l’Adoberge de Chaudière-Appalaches et l’Association des familles monoparentales et recomposées La Chaudière (AFMRC).

Des livres recueillis durant toute l’année

Tout au long de l’année, Alphare recueille ainsi des livres de tous genres et pour toute la famille : romans, biographies, livres de recettes, livres sur les voyages, l’histoire, le développement personnel ou encore le bricolage, etc.

« Par notre mission de faire lire les adultes, les ados, les enfants, ça a un impact sur la réussite scolaire, mais aussi sur la capacité d'apprendre tout au long de sa vie, de se garder allumé au niveau des capacités cognitives. C'est un gros maillon de notre mission de faire la promotion de la lecture auprès tous les membres de la famille, peu importe leur âge », a évoqué Mme Poulin.

L'organisme est toujours à la recherche de livres, mais ceux-ci doivent être en bon état et relativement récents (à partir de 1990). Alphare a particulièrement besoin de livres pour enfants, comme des bandes dessinées entre autres.

« Les gens nous apportent facilement les livres pour adultes, mais les livres pour enfants, ça peut être une belle façon d'en redonner à des familles qui ont moins les moyens », a indiqué la directrice.

La tournée, qui a débuté à la fin novembre, s'est terminée le vendredi 13 décembre. Une belle initiative qui permet de redonner au suivant et de semer le bonheur de lire.