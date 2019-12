155 enfants bénéficient de l'Opération Père Noël

Quelque 155 enfants ont reçu hier des cadeaux dans le cadre de l'Opération Père Noël organisée par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière pour une sixième année consécutive.

Les précieux colis ont été livrés aux CLSC de Saint-Georges et de Sainte-Marie. Le syndicat est associé aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) afin d’offrir à certains enfants un cadeau à l’occasion de Noël.

Cette activité est rendue possible grâce à la supervision de Natacha Lapointe et Anik Lachance et à l’implication du personnel du CLSC qui se charge d’interpeller les enfants et de les aider à produire une lettre au Père Noël, suggérant les cadeaux désirés, qui est ensuite remise au Syndicat.

Celui-ci jumelle alors chacune de ces lettres aux membres du personnel enseignant ou du personnel professionnel qui souhaitent participer à l’opération en offrant les cadeaux demandés.

« Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’opération soit les enseignantes et enseignants, bien sûr, le personnel du Syndicat et du CLSC, les quelques membres du personnel professionnel qui se sont joints à nous et les enseignants retraités qui ont recueilli bénévolement les cadeaux sur le territoire », a fait remarquer le président du syndicat, Dominic Loubier.

De plus, cette année, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin s’est impliquée spécialement pour un enfant parrainé. Un donateur anonyme a même donné trois livres jeunesse à chaque enfant qui recevra son cadeau dans le cadre de l'opération.

« Nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire une différence pour ces enfants à Noël » a conclu M. Loubier.