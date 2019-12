Des armoiries bien en vue à Saint-Benoit-Labre

La Société historique de Saint-Benoît-Labre vient de remettre à la localité une représentation géante des armoiries municipales qu’elle a installées sur le pignon de la salle communautaire de l’hôtel de ville.

Le projet est une initiative du comité du 125e de fondation de Saint-Benoît-Labre qui désirait, par le don d’une œuvre significative, laisser une marque de cet important anniversaire dans le paysage benois.

Les armoiries ont été confectionnées par Claude-Félix Pomerleau, un machiniste-artisan local. Ce dernier a utilisé divers matériaux pour réaliser l’œuvre : aluminium, bronze, laiton et cuivre. Les teintes et couleurs variées de ces métaux ont permis de réduire au maximum l’utilisation de la peinture dans la réalisation de l’œuvre.

La superposition des éléments donnent une belle texture à l’œuvre de 36 pouces x 48 pouces. Pour les nervures du bois, M. Pomerleau a invité Alain Lapierre, artiste-peintre également de Saint-Benoît, à participer à l’œuvre. La technique de peinture en aérographie a été privilégiée. Le lettrage a quant à lui été réalisé par Peggy Vignola, de Passion au Pinceau.

Les armoiries de Saint-Benoît contiennent divers symboles significatifs dans le développement du village : eau, acériculture, agriculture et industrie du bois . L’écusson enchâssé d’une croix évoque l’intégration des territoires civils et religieux et symbolisent le courage et la foi qui rayonnent. Enfin, les fleurs de lys rappellent les origines françaises de la langue et de la culture. La devise Unis pour bâtir est le message laissé par les bâtisseurs aux générations futures.

Les représentants de la municipalité désirent remercier sincèrement le comité du 125ème de Saint-Benoît, la Société historique, ainsi que l’artiste Claude-Félix Pomerleau pour ce don célébrant la culture et le patrimoine du village.