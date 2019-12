1 600 nouveaux patients ont un médecin de famille dans Chaudière-Appalaches

Dans la région de Chaudière-Appalaches, 1 600 patients sans médecin de famille ont eu la chance de s’en voir attribuer un dans les dernières semaines.

Avec l’arrivée des Fêtes, les médecins de la région avait été invités à faire un effort supplémentaire pour prendre en charge de nouveaux patients et ainsi diminuer le nombre de personnes inscrites au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF). Il faut savoir qu’ils ont déjà des horaires très chargés, mais la plupart ont répondu positivement à cette « Grande inscription ».

« Nous sommes conscients que les médecins suivent déjà un nombre élevé de patients. Malgré cela, un grand nombre d’entre eux ont accepté de mettre l’épaule à la roue et d’inscrire quelques patients de plus. C’est grâce à leur solidarité que nous obtenons un si bon résultat. Nous sommes conscients qu’il y a toujours de l’amélioration à faire, mais cela démontre le grand pouvoir de l’effort collectif de l’équipe médicale et leur désir d’améliorer l’accès à la clientèle orpheline. Nous en sommes très reconnaissants », ont indiqué la directrice ajointe des services professionnels, Dre Annie Tremblay et le Dr Marc-Yves Bergeron, chef du DRMG de Chaudière-Appalaches.