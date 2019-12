Stabilisation de 560 employés au CISSS de Chaudière-Appalaches

Ce sont quelque 559 employés qui œuvrent dans les équipes de soins du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches qui ont été stabilisées en emploi au cours de la dernière année, dont 385 qui ont obtenu des postes à temps complet.

Dans le secteur Beauce-Etchemins qui comprend le territoire des MRC Beauce- Sartigan, Robert-Cliche et Etchemins, 145 postes ont été stabilisés dont 96 à temps complet. Pour le secteur Alphonse-Desjardins (incluant notamment Nouvelle-Beauce), 234 postes sont stabilisés comprenant 154 à temps plein.

Le tout fait suite à l’annonce, en mai dernier, de la création de 681 postes permanents, dont 550 postes à temps complet pour les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires (PAB) et auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS). Ces emplois sont créés dans les différentes installations de l’établissement, partout en Chaudière-Appalaches.

Cette démarche de création de postes a été entreprise dans la volonté de prendre soin des employés en leur offrant une meilleure sécurité d’emploi tout en permettant de stabiliser les équipes de travail. Pour les usagers, cette stabilité se traduit par une amélioration de la qualité des services. Le fait d’avoir des postes plus attractifs aidera le CISSS dans ses efforts de recrutement puisque les postes non comblés seront offerts à l’externe. Une seconde phase sera réalisée au cours de 2020, pour d’autres titres d’emplois.

En plus de contribuer à des milieux de travail de qualité, l’établissement souhaite réduire, à moyen terme, le temps supplémentaire pour en venir à éliminer complètement le temps supplémentaire obligatoire. Le tout découle d’un exercice rigoureux réalisé au cours de la dernière année, avec la collaboration des gestionnaires, des équipes et des partenaires syndicaux de l’établissement.

Ce projet est l’un des moyens mis en place au CISSS de Chaudière- Appalaches pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. Rappelons que l’établissement a obtenu, en décembre 2018, la certification « Entreprise en santé – Élite », autre levier de fidélisation et d’attraction de la main-d’œuvre et qui a pour objectif de favoriser la santé et le mieux-être au travail.