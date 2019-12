Opération Nez rouge Beauce-Etchemins : une demande accrue pour la soirée du 31 décembre

La plus longue séquence de soirées de service s'est récemment terminée pour Opération Nez rouge Beauce-Etchemins (ONR) et la 34e campagne tire déjà à sa fin. Mais l’ONR a plus que jamais besoin de ses effectifs lors de la dernière soirée de raccompagnement du 31 décembre.

Lors de la dernière fin de semaine, Dame Nature est venue jouer les trouble-fêtes, comme cela arrive souvent à ce temps-ci de l’année, ce qui a compromis la présence de bénévoles clés. Mais l’organisation s’en est tout de même bien tirée.

L’Opération Nez rouge entame ainsi son sprint final et la motivation de bien desservir la population est toujours là. Les équipes seront donc au poste ce mardi, de 21 h à 3 h, afin de terminer 2019 et de commencer la nouvelle année de façon sécuritaire.

Alors qu'une quantité d’appels impressionnante est à prévoir, l’organisme aura besoin de tous ses bénévoles, frais et dispos, afin de répondre à l’achalandage attendu. Rappelons que plusieurs prix de présence et de participation de bonne valeur seront attribués aux personnes qui se dévoueront lors de cette dernière soirée qui risque d’être mémorable.

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire par Internet à l’adresse www.operationnezrouge.com ou en rejoignant l’organisme par courriel à l’adresse [email protected], le formulaire d’inscription vous sera alors envoyé directement. Il est également possible de vous rendre à l’une des trois centrales locales de l’ONR à compter de 20 h 00, ce mardi.

Pour une dernière fois en 2019, les Escouades des dossards rouges seront de retour, alors faites « l’appel qui fait du chemin » en contactant les trois centrales suivantes :