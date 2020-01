Le premier bébé beauceron de l'année 2020 est un garçon !

Wendie Cyr de Saint-Georges a débuté son année 2020 avec le plus précieux des cadeaux, la naissance de son petit garçon prénommé Brad. Il est officiellement le premier bébé beauceron de l’année et il a vu le jour à l’hôpital de Saint-Georges.

Le 1er janvier à 3 h 45, la famille Cyr accueillait son nouveau membre qui pèse 2985 g (6,9 livres) et mesure 50 cm. La docteure en médecine présente était le Karine Vincent O’Keefe. Il a fallu 8 h avant que la nouvelle maman de 30 ans puisse tenir son petit trésor dans ses bras et faire la plus belle rencontre de sa vie.

« C’est la plus belle chose qui pouvait m’arriver. C’est le plus beau cadeau de l’année », exprime-t-elle.

