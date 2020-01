Plusieurs collectes de sang prévues en Beauce et dans les Etchemins

Quelques collectes de sang d’Héma-Québec sont prévues en Beauce et dans les Etchemins au cours des prochains jours, notamment à Beauceville et à Saint-Georges et à Saint-Prosper.

Pour la ville de Beauceville, la collecte de sang aura lieu le jeudi 9 janvier, de 13 h 30 à 20 h, au Centre communautaire Curé Denis-Morin. L’objectif est de 80 donneurs.

Une autre collecte de sang est également prévue à Saint-Georges et se tiendra à l’église de L’Assomption, le jeudi 16 janvier, de 13 h 30 à 20 h. L’objectif visé est de 200 donneurs.

À Saint-Prosper, la collecte se déroulera au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, le vendredi 17 janvier, de 13 h 30 à 20 h. L’objectif est de 90 donneurs.

Dans les Etchemins

Le vendredi 10 janvier, une collecte de sang aura également lieu au Centre culturel de Lac-Etchemin, de 13 h 30 à 20 h. L’objectif à atteindre est de 90 donneurs.



Avant de faire un don de sang



Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

Quelques statistiques

Selon le site Internet d'Héma-Québec, tous les jours, des centaines de Québécois reçoivent des transfusions sanguines, et :

Près d’un Québécois sur sept a déjà reçu une transfusion;

Un Québécois sur trois sait qu’un de ses proches a reçu une transfusion;

Toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec.

Mentionnons que les besoins en sang sont constants. Seulement 3 % de la population admissible effectue un don de sang, alors que chaque jour, Héma-Québec doit prélever au moins 1000 dons pour maintenir la réserve collective à un niveau optimal.

Source : Site Internet d'Héma-Québec