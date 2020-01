Des nouveautés aux 6e Rendez-vous d'hiver 2020

Une dizaine de nouvelles activités s'ajoutent à la programmation 2020 des Rendez-vous d'hiver Beauce-Auto Ford Lincoln qui se dérouleront sur le territoire de la Ville de Beauceville de janvier à mars.

Les organisateurs ont entre autres voulu enrichir cette année le volet culturel, le volet entreprises ainsi que le volet santé et bien-être de l'événement, a indiqué la responsable culture et vie communautaire de la Ville de Beauceville, Caroline Pépin, lors du dévoilement des activités ce matin en présence des représentants de la quinzaine d'organismes impliqués dans ce qui est le seul rassemblement hivernal de toute la MRC Robert-Cliche.

Parmi les nouveautés, on compte les rendez-vous Plateau de cinéma (21 janvier), Zen (31 janvier), «Tire-toi une bûche» et Humour (7 février), Drag motoneige (29 février), Place au cirque (1er mars) et Temps des sucres Menuiserox où il y aura notamment une compétition de bûcherons (8 mars).

Nouveau volet aussi que celui des entreprises alors qu'en collaboration avec la Chambre de commerce, il y aura visite de trois entreprises de Beauceville le 6 février.

De même, le site de l'Hôtel La Cache du golf sera le théâtre de la Zone avec des activités diverses (trottinettes des neiges, fat bike, etc.) organisées sous la supervision de MF Aventure. L'ouverture officielle de l'endroit se fera le 25 janvier.

Les événements classiques des Rendez-vous d'hiver sont maintenus comme le rendez-vous Clair de lune (8 février) et la fameuse marche aux flambeaux en raquettes (26 février).

La programmation sera envoyée par la poste aux résidents de Beauceville. Elle est également disponible sur la page Facebook des Rendez-vous d'Hiver Beauce Auto Ford Lincoln ainsi que sur le site Internet de la Ville de Beauceville.