71 % plus de véhicules électriques au Québec en un an

Le nombre de voitures électriques (VÉ) sur les routes du Québec a bondi de 71% en un an, notamment en raison des subventions, mais aussi parce que l’autonomie de plusieurs modèles populaires se compare désormais à celle d’une voiture à essence.

Ainsi, le nombre de véhicules électriques immatriculés au Québec au 31 octobre 2019 était de 62 900, contre 36 700 à pareille date en 2018, selon une compilation de Circuit électrique.

Plusieurs modèles grand public de véhicules électriques ont été lancés récemment, avec une autonomie d’environ 400 km. Les visiteurs du Salon International de l’Auto de Montréal, qui ouvre demain au Palais des congrès, auront la chance de conduire gratuitement quatre de ces modèles, grâce à l’initiative conjointe du SIAM et de CAA-Québec: le Hyundai Kona électrique (415 km d’autonomie), l’indémodable Chevrolet Bolt EV (417 km), la nouvelle Kia Soul EV (383 km) et la Nissan LEAF (de 243 à 363 km, selon le modèle).

« Le véhicule électrique fait partie de la solution pour réduire nos émissions de GES et il faut continuer à le mettre de l’avant. Avec les progrès de la technologie et la diminution des coûts, ça devient un choix sensé pour de plus en plus de gens », a indiqué par voie de communiqué Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec

Le VÉ demeure plus cher à l’achat que son équivalent à essence, mais la différence s’amenuise, particulièrement depuis l’entrée en vigueur de la subvention fédérale qui, combinée au rabais québécois, peut réduire le coût d’achat jusqu’à 13 000$ (taxes incluses). Dans beaucoup de cas, en tenant compte des coûts de l’électricité et de l’essence, le VÉ revient au même prix qu’un véhicule à combustion, ou même moins cher! Les sceptiques seront confondus en faisant la comparaison à l’aide du calculateur de coûts d’utilisation de la CAA.