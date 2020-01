D'où viennent les fameuses résolutions de début d'année?

Les bonnes résolutions remonteraient à Babylone, 2000 ans av. J.-C.. Les Babyloniens profitaient de la nouvelle année pour rembourser leurs dettes, rendre les objets empruntés ; bref mettre les compteurs à zéro et de l’ordre dans leurs relations! Cette tradition a été transmise aux Romains qui faisaient alors des promesses à Janus, le dieu aux deux visages, celui du passé et du futur. Aujourd’hui seulement 12% des résolutions prises au début de l’année sont tenues. Alors, pourquoi en prendre encore et comment les tenir ?

L’occasion de faire le point sur l’année écoulée

Prendre de bonnes résolutions serait bon pour la santé, du moins pour le moral. C’est une manière de positiver l’avenir, de rester dynamique. Pour mieux s’y prendre, la meilleure méthode est de faire le point sur l’année écoulée, les évènements positifs et négatifs. Puis réfléchir à ce dont on a vraiment besoin pour être plus heureux ou simplement se sentir bien. Si vous avez été malade, la résolution sera de vous reprendre en main pour garder la forme par exemple.

L’occasion de monter de nouveaux projets

Une nouvelle année qui démarre est une bonne occasion de concrétiser un nouveau projet. Par exemple, changer de travail pour obtenir un meilleur salaire, acheter une maison, faire un voyage plus important… Pour y parvenir, il faut le mettre sur les rails rapidement, par exemple réserver les billets d’avion tout de suite, quitte à faire un prêt d'argent rapide pour être sûr de partir. L’organisation du voyage se fera petit à petit ensuite.

L’envie de s’améliorer

À l’instar des Romains, les gens sont animés par l’envie de changer pour améliorer leur image, leur santé, leurs finances ! Mais l’envie reste souvent insuffisante. Le mieux est d’en parler à son entourage, on est souvent plus motivé lorsque l’on a ainsi des comptes à rendre.

Faire une ou deux résolutions semble suffisant en regard d’une longue liste trop ambitieuse que l’on s’empressera d’oublier. L’objectif doit être précis, par exemple maigrir, et circonscrit dans le temps, perdre 5 kilos d’ici le mois de mars par exemple. Un changement quantifiable est plus facile à tenir.

Le palmarès des résolutions les plus populaires

C’est souvent lors du réveillon du 31 décembre que chacun, autour de la table, annonce ses bonnes résolutions. Parmi les plus récurrentes, en voici quelques-unes pour vous inspirer :