Des verrous de pontet distribués afin de réduire l'accès aux armes à feu

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches se sont associés dans le cadre d’un projet pilote régional, afin de remettre 210 verrous de pontet lors des cours de maniement d’armes à feu.

Dans son plan d’action régional pour réduire le suicide, le CISSS de Chaudière-Appalaches vise à réduire l’accès aux armes à feu considérant que l’entreposage sécuritaire permet de prévenir des drames. Réalisée depuis 2007, la distribution gratuite de verrous de pontet est le moyen privilégié pour atteindre cet objectif. Cette entente est donc en continuité avec le plan permettant ainsi d’élargir sa portée.

« Je suis très heureux de souligner le partenariat entre le CISSS de Chaudière-Appalaches et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, qui permet la réalisation de ce projet pilote régional. C’est une initiative nécessaire, car il s’agit d’une mesure préventive qui contribuera à sécuriser davantage les utilisateurs d’armes à feu et leur entourage », ajoute M. Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière.

À lire également: Registre des armes à feu : pas d'opération pour débusquer les contrevenants​