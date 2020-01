Des voiturettes pour distraire les jeunes malades en pédiatrie

Pour distraire les petits malades hospitalisés en pédiatrie au Centre hospitalier de Saint-Georges, les membres de l’équipe du concessionnaire Saint-Georges Ford ont livré, aujourd’hui, deux voiturettes destinées aux jeunes âgés de 2 à 6 ans.

« Les bienfaits thérapeutiques pour les enfants sont documentés et bien réels, affirme le pédiatre Dr Bruce D’Souza. Avoir un problème de santé, être dans un environnement inconnu est difficile pour un tout petit. Utiliser l’auto, celle qui est à sa portée, contribue à diminuer le stress relié aux procédures médicales. Et ça, pour lui, c’est formidable ! »

Pour sa part, Annick Payeur, chef de service en pédiatrie, obstétrique et néonatalogie, secteur Beauce, considère que cela permettra à l’enfant d’agrémenter son séjour et d’oublier un peu ses « bobos ».

« Grand merci à vous tous ! Le CHUL de Québec et l’Hôtel-Dieu-de-Lévis utilisent de tels véhicules sur leurs unités de soins ou encore pour se rendre au bloc opératoire », de dire celle qui ajoutera un aspect éducatif au projet avec de la signalisation sur l’unité pédiatrique.

Le don a été fait via la Fondation Santé Beauce-Etchemin et sa représentante, Marie-Klaude Gagnon, a remercié le directeur général et des ventes de Saint-Georges Ford, Jean-François Vachon, ainsi que les membres de l’équipe et clients du concessionnaire de St-Georges Ford qui se sont affairés à donner vie au projet.

« Nous voulions, à Noël, aider les enfants ! On nous a suggéré l’idée des minivoitures. Nous étions tous emballés ! Et voilà, maintenant c’est complété, livré. Les enfants vont en profiter », de dire fièrement M. Vachon.