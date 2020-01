10e anniversaire de la Journée Bell cause pour la cause

La Journée Bell cause pour la cause fête aujourd’hui son 10e anniversaire, et plus que jamais, chaque geste posé en santé mentale compte. Lors de cette journée, vous pouvez faire un geste vous aussi!

Il suffit de montrer votre soutien à la cause et de vous joindre à la conversation sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube.

Vous permettrez également à Bell d’accroître ses dons faits à la santé mentale. Bell versera ainsi 5 ¢ au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune des interactions ci-dessous ayant lieu le mercredi 29 janvier, et ce, sans frais pour les participants :

Appels : chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell;

Messages texte : chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell;

Twitter : chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause;

Facebook : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause;

Instagram : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/Bell_Cause;

Snapchat : chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause;

YouTube : chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanadaFR.

Depuis 2011, des gens de partout au Canada et dans le monde entier ont soutenu la cause en envoyant plus d’un milliard de messages. Le total des dons amassés par Bell jusqu'à maintenant au profit de programmes de santé mentale s’élève à 100 695 763,75 $ (y compris le don initial de 50 millions de dollars à l'occasion du lancement de Bell Cause).

Même le plus petit geste peut avoir une répercussion positive. Alors, causerez-vous pour la cause aujourd’hui?