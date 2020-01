Le restaurant Chez Gérard donne au suivant!

La directrice du restaurant chez Gérard, Amélie St-Hilaire, et ses employés ont récemment donné au suivant en offrant et servant 80 repas à l'Assiettée beauceronne et Au Bercail. L'ambiance a ainsi pris des airs de Noël pour les usagers des deux services, de même que pour les employé(e)s des deux côtés de la 122e Rue.

L'équipe de Chez Gérard a ainsi fait en sorte que ce soit spécial, tout en s’assurant de faire les choses simplement et en douceur, pour ne pas brusquer ceux et celles qu’ils venaient gâter.

Parmi les repas qui ont été servis, 60 ont été offerts à l’Assiettée et 20 au Bercail. Le menu était simple mais goûteux : crème de légumes, poulet à la dijonnaise, pouding au pain. Le choix était parfait pour plaire à tous.

Quelques jours avant la fin du mois, la clientèle de l’Assiettée beauceronne a tendance à augmenter. Plusieurs usagers du service ont moins d’argent pour se payer des repas soutenants et nutritifs. Le moment était donc parfait pour ce genre de visite.

Les deux organismes tiennent à remercier chaleureusement Amélie St-Hilaire et ses employés pour leur présence sur place, leurs sourires, leur énergie, mais aussi pour le plaisir qu’ils ont eu à donner à ceux pour qui cela fait une différence.

L’équipe du Bercail/Assiettée a ainsi pu souligner sa première fin de mois depuis l’intégration de l’Assiettée à l’intérieur des activités du Bercail, et ce, de belle façon avec cette contribution toute spéciale du restaurant Chez Gérard.