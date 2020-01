Le saviez-vous? | Déneiger le toit de votre véhicule est obligatoire

Durant la période hivernale, il arrive que certains conducteurs ne dégagent pas la neige ou le verglas sur la toiture de leurs véhicules après une accumulation. Mais saviez-vous que déneiger le toit de votre voiture est en fait obligatoire?

En effet, selon la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), « il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher ».

Ne pas déblayer la toiture de votre véhicule représente un danger potentiel pour les usagers de la route autour de vous. En omettant de le faire, le conducteur s’expose d’ailleurs à une amende pouvant aller de 60 à 100 $ plus les frais.

Vitres, pare-brise et plaque d'immatriculation

Le conducteur a aussi la responsabilité de dégager les vitres et le pare-brise de son véhicule. Ceux-ci doivent donc être libres de matières qui pourraient nuire à la visibilité.

En ne se conformant pas à cette exigence, le conducteur encourt une amende de 100 à 200 $ plus les frais et peut se voir ordonner le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise. Vous devez vous assurez également que votre plaque d'immatriculation soit bien lisible et vue en tout temps.

Pour votre sécurité et celles des autres et peu importe le type de véhicule que vous conduisez, prenez quelques minutes de plus pour bien dégager celui-ci avant de prendre la route.